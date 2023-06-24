4 Fakta Menarik Orca, Si Paus Pembunuh

JAKARTA - Paus orca terlihat di perairan laut Indonesia. Sejumlah penyelam berhasil mengabadikan tiga ekor paus orca yang tengah berenang dengan anggun di Bolsel, perairan laut Sulawesi Utara.

Melalui akun Instagram, Penyelam bernama Reinhard Santoso dan Ribka Malise baru-baru ini membagikan video momen pertemuan mereka dengan paus orca.

Dalam video tersebut, tampak tiga ekor paus orca yang berenang dan mengabaikan keberadaan para penyelam yang melihat mereka. Orcinus orca atau orca merupakan paus terbesar dan salah satu predator terkuat di dunia. Ciri dari orca sendiri dapat dilihat dari warna hitam-putihnya yang khas.

Selain dikenal sebagai paus pembunuh, terdapat beberapa fakta menarik mengenai paus orca, simak berikut ini.

1. Teknik Berburu Paus Orca

Orca memiliki pola makan yang sangat beragam. Mereka bisa memakan ikan, penguin, anjing laut, singa laut, bahkan paus dengan menggunakan giginya yang panjang. Orca berburu dalam pod (kelompok orca) yang mematikan, dengan jumlah 40 ekor.

Mereka terbagi menjadi orca residen dan sementara, yang memangsa hewan berbeda dan menggunakan teknik berbeda untuk menangkapnya. Salah satu teknik yang diterapkan mampu membuat orca mengambil anjing laut langsung dari es.

Selain itu, mereka mengeluarkan suara guna memberitahu kepada gerombolannya untuk menangkap mangsa. Mereka memberitahu satu sama lain terkait lokasi mangsa, ukuran mangsa, dan bentuknya. Teknik ini membuat orca disamakan dengan perilaku kawanan serigala.