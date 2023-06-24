Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Negara dengan Tingkat Merokok Tertinggi di Dunia

Meuthia Hamidah, Jurnalis - Sabtu, 24 Juni 2023 | 06:00 WIB
5 Negara dengan Tingkat Merokok Tertinggi di Dunia
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Dampak buruk merokok dan menghirup asap rokok telah banyak diketahui masyarakat. Bahkan, berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia (WHO), setiap tahunnya tembakau telah membunuh lebih dari 8 juta orang. Angka itu bukan hanya terdiri dari perokok, melainkan juga orang yang bukan perokok dan merupakan perokok pasif.

Sejumlah negara memiliki tingkat merokok tertinggi di dunia. Berikut 5 negara dengan tingkat merokok tertinggi di dunia berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber.

1. Nauru

Negara dengan tingkat merokok tertinggi di dunia pada urutan pertama adalah Nauru. Nauru merupakan sebuah negara kepulauan di Mikronesia di Pasifik Tengah. Menjadi negara terkecil di Pasifik Selatan dan negara bagian ketiga terkecil menurut wilayah di dunia, hanya terdapat sekitar 12.511 jiwa penduduk di Nauru pada 2021. Hal tersebut menjadikan negara ini termasuk negara dengan penduduk paling sedikit.

Selain fakta-fakta tersebut, Nauru menjadi negara dengan tingkat merokok tertinggi di dunia, dengan sekitar 52,1% populasinya adalah perokok. Minat yang tinggi terhadap rokok tumbuh karena kebiasaan masyarakatnya. Kebanyakan masyarakat Nauru merokok menggunakan pipa atau rokok modern dan kebanyakan perokok adalah perempuan.

