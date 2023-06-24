Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Sapi Kurban Jokowi, Disebar di Tiap Provinsi

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |06:39 WIB
5 Fakta Sapi Kurban Jokowi, Disebar di Tiap Provinsi
Sapi kurban Jokowi di Jambi. (MPI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sapi ke Masjid Istiqlal untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha 2023. Sapi yang akan dikurbankan di Masjid Istiqlal tersebut memiliki bobot seberat sekira 1,2 ton.

Berikut 5 fakta sapi kurban Jokowi untuk Idul Adha 2023, sebagaimana dirangkum pada Sabtu (24/6/2023) :

1. Kurban Sapi Simental 1,2 Ton

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, Jokowi memberikan kurban sapi jenis simental seberat sekira 1,2 ton ke Masjid Istiqlal.

"Di Jakarta Bapak Presiden akan memberikan sapi pada Masjid Istiqlal yang jenis sapinya Simental, beratnya 1,2 ton atau 1.200kg," kata Heru Budi Hartono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/6/2023).

2. Kurban di Tiap Provinsi

Tak hanya di Jakarta, Presiden Jokowi juga akan memberikan kurban sapi di setiap provinsi. Sapi-sapi tersebut, kata Heru, sesuai dengan usulan dan akan didistribusikan para gubernur.

"Bapak Presiden memberikan per provinsi itu bahwa sesuai dengan utusan atau usulan dari pemerintah provinsi masing-masing. Jadi ada usulan dari para gubernur, sapi itu didistribusikan," ucap Heru.

3. Jenis Sapi Kurban

Heru membeberkan jenis sapi yang akan dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah ini. Sapi tersebut berjenis simental , limosin angus, limosin angus brahman, dan peranakan ongol dari sapi Bali.

