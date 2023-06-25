Humor Gus Dur: Kisah Pameran Otak Sedunia, Orang Indonesia Paling Tinggi Nilainya

JAKARTA - Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa disapa Gus Dur diketahui kerap melontarkan humor. Humor ini bisa membuat orang tertawa terbahak-bahak hingga meredakan ketegangan politik pada kala itu.

Salah satunya adalah kisah yang dilansir NU Online tentang pergelaran otak sedunia. Alkisah, semua otak manusia di seluruh dunia terpampang nyata di aquarium disertai label yang berisi nilai otak itu. Mulai dari otak dengan nilai tertinggi sampai terendah.

Pengunjung pun mengamati nilai otak dari setiap negara. Para pengunjung ini melihat otak orang Amerika, Jepang, Jerman, dan negara maju lainnya. Nilai otak dari negara-negara maju tersebut ternyata rendah.

Seorang pengunjung pun tercengang tak percaya ketika melihat nilai otak Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara maju lainnya. Karena itu, dia pun bertanya kepada penjaga pergelaran otak itu.