Kartini Perindo Ajarkan Warga di Palembang Buka Peluang Usaha Baru

PALEMBANG - Puluhan emak-emak di kawasan Jalan Sultan Mansyur RT.15 RW.07 Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Palembang mengikuti pelatihan kelas memasak yang digelar DPD Kartini Perindo Kota Palembang.

Ketua DPD Kartini Perindo Kota Palembang, Lely Camelia mengatakan, pihaknya menggelar kegiatan kelas memasak bagi emak-emak di Jalan Sultan Mansyur, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Palembang.

"Dalam pelatihan kelas memasak ini, kita mengajarkan bagaimana cara membuat salah satu makanan khas di Sumsel yakni pempek dos," ujar Lely, Minggu (26/6/2023).

Menurutnya, pelatihan memasak membuat pempek dos tersebut sebagai salah satu cara DPD Kartini Perindo Kota Palembang dalam berbagi skill terkait pembuatan makanan khas warga Sumsel.

"Kami juga berharap skill yang diberikan ini dapat menjadi modal dalam mengembangkan usaha dan mata pencaharian baru," jelasnya.

(Arief Setyadi )