Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Kartini Perindo Ajarkan Warga di Palembang Buka Peluang Usaha Baru

Dede Febriansyah , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |03:30 WIB
Kartini Perindo Ajarkan Warga di Palembang Buka Peluang Usaha Baru
Ketua DPD Kartini Perindo Palembang Lely Camelia (Foto: Dede Febriansyah)
A
A
A

PALEMBANG - Puluhan emak-emak di kawasan Jalan Sultan Mansyur RT.15 RW.07 Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Palembang mengikuti pelatihan kelas memasak yang digelar DPD Kartini Perindo Kota Palembang.

Ketua DPD Kartini Perindo Kota Palembang, Lely Camelia mengatakan, pihaknya menggelar kegiatan kelas memasak bagi emak-emak di Jalan Sultan Mansyur, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II Palembang.

"Dalam pelatihan kelas memasak ini, kita mengajarkan bagaimana cara membuat salah satu makanan khas di Sumsel yakni pempek dos," ujar Lely, Minggu (26/6/2023).

Menurutnya, pelatihan memasak membuat pempek dos tersebut sebagai salah satu cara DPD Kartini Perindo Kota Palembang dalam berbagi skill terkait pembuatan makanan khas warga Sumsel.

"Kami juga berharap skill yang diberikan ini dapat menjadi modal dalam mengembangkan usaha dan mata pencaharian baru," jelasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement