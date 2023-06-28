Teleskop Webb Deteksi Molekul Penting di Luar Angkasa untuk Pertama Kalinya, Apakah Itu?

LONDON - Para astronom telah mendeteksi molekul karbon penting di luar angkasa untuk pertama kalinya menggunakan James Webb Space Telescope.

Menurut NASA, senyawa itu, yang disebut kation metil, atau CH3+, ditelusuri kembali ke sistem bintang muda yang terletak 1.350 tahun cahaya dari Bumi di Nebula Orion.

Senyawa karbon menarik bagi para ilmuwan karena bertindak sebagai dasar bagi semua kehidupan seperti yang kita ketahui dan pahami. Kation metil dianggap sebagai komponen kunci yang membantu membentuk molekul berbasis karbon yang lebih kompleks.

BACA JUGA: Teleskop James Webb Berhasil Temukan Keberadaan Air di Komet Sabuk Asteroid

Gambar-gambar Webb ini menunjukkan bagian dari Nebula Orion yang dikenal sebagai Orion Bar. Ini adalah wilayah di mana sinar ultraviolet energik dari Gugus Trapezium — terletak di sudut kiri atas — berinteraksi dengan awan molekuler yang padat. Energi radiasi bintang perlahan-lahan mengikis Orion Bar, dan ini berdampak besar pada molekul dan kimiawi di piringan protoplanet yang terbentuk di sekitar bintang yang baru lahir di sini.

Dikutip CNN, gambar yang diambil oleh teleskop Webb menunjukkan bagian dari Nebula Orion yang dikenal sebagai Bar Orion, tempat sinar UV berinteraksi dengan awan padat molekul.

Memahami bagaimana kehidupan dimulai dan berkembang di Bumi dapat membantu para peneliti menentukan apakah mungkin di tempat lain di alam semesta. Kemampuan teleskop Webb yang sangat sensitif, yang memandang kosmos melalui cahaya infra merah yang tidak terlihat oleh mata manusia, mengungkap lebih banyak tentang kimia organik di luar angkasa.