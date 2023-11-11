Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Astronot Apollo Frank Borman Meninggal pada Usia 95 Tahun

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |19:34 WIB
Astronot Apollo Frank Borman Meninggal pada Usia 95 Tahun
Astronot Apollo Frank Borman meninggal pada usia 95 tahun (Foto: Universal Images Group Editorial)
NEW YORK Badan Ruang Angkasa Amerika Serikat (NASA) mengumumkan astronot Apollo Kolonel Frank Borman, yang memimpin misi pertama mengorbit bulan, meninggal di Billings, Montana pada usia 95 tahun.

“Hari ini kita mengingat salah satu karya terbaik NASA. Astronot Frank Borman adalah pahlawan Amerika sejati. Di antara banyak prestasinya, dia menjabat sebagai komandan misi Apollo 8,” kata Administrator NASA Bill Nelson, pada Kamis (9/11/2023) dalam sebuah pernyataan.

Menurut pernyataan itu Borman meninggal pada 7 November. Selama misi Apollo 8 pada 1968, Borman dan krunya – Jim Lovell dan William Anders – menjadi orang pertama yang mengorbit bulan dan menyaksikan “Earthrise.”

Untuk pertama kalinya, para kru mengambil foto planet kita saat berada di atas permukaan bulan yang terpencil dan penuh bekas luka, sehingga menghasilkan foto ikonik yang meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam kesadaran publik.

Insinyur dan astronot William Anders berpartisipasi dalam penerbangan Apollo 8, yang melakukan perjalanan berawak pertama mengelilingi bulan. Anders memotret perjalanan tersebut tanpa henti, menghasilkan gambar ikonik Bumi dari luar angkasa.

Foto "Earthrise" yang tak lekang oleh waktu diambil oleh rekan Borman, William Anders, yang memotret perjalanan mereka tanpa henti.

Pada Malam Natal tahun itu, kru Apollo 8 mengirimkan pesan kembali ke Bumi.

