Perayaan Kemerdekaan Amerika Serikat Ke-247 di Jakarta Angkat Tema Keberagaman dan Kebebasan

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y Kim berpidato pada perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat Ke-247 di Jakarta, 27 Juni 2023. (Foto: Dok. Kedubes AS Jakarta)

JAKARTA - Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) menggelar perayaan Hari Kemerdekaan AS Ke-247 pada Selasa, (27/6/2023) di Kediaman Duta Besar AS di Jakarta. Perayaan ini digelar lebih awal dari Hari Kemerdekaan Amerika Serikat yang diperingati setiap tanggal 4 Juli.

Duta Besar AS untuk Indonesia, Sung Y Kim kembali mengingatkan akan pentingnya keberagaman, kebebasan, dan toleransi sebagai dasar dari demokrasi, yang sama-sama dimiliki oleh Amerika serikat dan Indonesia. Hal itu juga sesuai dengan tema perayaan Hari Kemerdekaan AS kali ini yaitu “Red, White, and Bluegrass: Celebrating The 247th Year of American Independence and our Culture of Diversity”.

Menurutnya, keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia dan Amerika Serikat merupakan kekuatan terbesar bagi kedua negara.

Dalam pidatonya, Dubes Sung juga menekankan mengenai kemitraan antara AS dan Indonesia di berbagai bidang yang telah terjalin erat sejak lama. Mantan duta besar AS untuk Korea Selatan itu menyampaikan harapan agar hubungan kemitraan ini dapat terus terjalin dan memberikan dampak positif dan kemakmuran bagi kedua negara.

“Kemitraan kita juga merayakan orang-orang kita dan membangun koneksi yang langgeng. Bersama-sama, kita meletakkan dasar untuk masa depan yang lebih cerah,” kata Dubes Sung.