HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Mengumpat saat Main Golf, Kiai Disambar Petir!

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |07:00 WIB
Humor Gus Dur: Mengumpat saat Main Golf, Kiai Disambar Petir!
Gus Dur (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden keempat Indonesia KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal gemar berkunjung ke pondok pesantren yang tersebar di berbagai daerah.

Ketika berada di salah satu pesantren di Jawa Timur, Gus Dur bercerita tentang perilaku kiai zaman dahulu dan sekarang. Salah satu hobi kiai kekinian ternyata bermain golf.

Gus Dur berseloroh jika ada dua kiai yang menggemari olahraga memakai tongkat stik dan bola kecil tersebut. Ia menyebutnya Kiai X dan Kiai Z.

Kemampuan kedua kiai itu dalam bermain golf berbeda. Kiai X dapat dengan lancar mengayunkan stiknya. Sementara Kiai Z baru mencoba-coba. Tiap kali berniat memukul bola golf, Kiai Z selalu meleset. Namun, ia sering keceplosan mengumpat, "Sialan, nggak kena!"

Kiai X tidak nyaman mendengarnya. Ia mengingatkan kawannya tersebut. "Kiai, kita ini kan harus jadi contoh yang baik bagi masyarakat. Nggak baik kalau ada yang mendengar umpatan sampeyan (Anda)."

"Maaf Kiai, saya janji menahan umpatan dan kalau sekali lagi saya mengumpat. Lebih baik saya disambar petir," ujar Kiai Z sungguh-sungguh.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Cerita Humor Gus Dur Gus Dur
Telusuri berita news lainnya
