Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Polisi Gagalkan Pengiriman 10 Kilogram Sabu di Medan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 29 Juni 2023 |00:01 WIB
Polisi Gagalkan Pengiriman 10 Kilogram Sabu di Medan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

MEDAN - Tim Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) menggagalkan pengiriman narkotika jenis sabu 10 kg di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumut.

Personel juga menangkap seorang pelaku yakni OR (30) warga Aceh Besar yang rencananya akan mengedarkan sabu di Kota Medan dan sekitarnya.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi, Rabu, mengatakan awalnya Tim Unit 2 Subdit II Direktorat Reskrim Narkoba Polda Sumut menerima informasi adanya pengiriman sabu dari Aceh menuju Kota Medan menggunakan mobil Toyota Rush warna silver plat BK 1875 ZM.

Setelah menerima laporan itu, kata Hadi, petugas kepolisian bergerak cepat melakukan penyelidikan di pintu keluar Tol Helvetia dengan memantau setiap kendaraan yang keluar, hingga akhirnya terlihat kendaraan yang dicurigai ciri-ciri yang sesuai informasi diterima.

"Selanjutnya personel polisi melakukan pengejaran hingga ke Jalan Putri Hijau, Medan. Namun mobil yang dicurigai itu tetap melaju kencang melawan arah hingga tiba-tiba berhenti dan berbalik arah kembali di Jalan Putri Hijau kemudian berbelok ke Jalan Merak Jingga," ucapnya dilansir Antara, Kamis (28/6/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175011/peyelundup-mDOl_large.jpg
Sindikat Penyelundup Sabu 12 Kg Bermodus Truk Angkut Jeruk Diciduk di Tol Jakarta-Cikampek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/338/3169072/sabu_dalam_bihlam-LA4j_large.jpg
Polda Metro Bongkar Modus Unik, Sabu 455 Gram Dikemas Dalam Bohlam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/338/3163046/sabu-VUmp_large.jpg
Polisi Bekuk Bandar Narkoba Jaringan Internasional, Sita Setengah Ton Sabu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/608/3162177/sabu-heLG_large.jpg
Dua Pekerja Migran Selundupkan Sabu dan Ribuan Cartridge Vape Berbahaya dari Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/340/3156061/pengedar-qnmv_large.jpg
Bareskrim Gagalkan Peredaran Sabu 27 Kg Jaringan Malaysia-Indonesia, 2 Tersangka Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/340/3080665/ilustrasi-Tvac_large.jpg
Terbukti Miliki 52 Kilogram Sabu, Oknum Sipir Lapas Jambi Divonis Mati 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement