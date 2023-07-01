Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Hanya Ada 3 Polisi Jujur

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 01 Juli 2023 |05:12 WIB
Humor Gus Dur: Hanya Ada 3 Polisi Jujur
Gus Dur (Ist)
JAKARTA - Presiden Ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan sosok yang terkenal blak-blakan dalam mengungkapkan pendapatnya.

Mengutip buku Mati Tertawa Bareng Gus Dur, sifat blak-blakan tersebut tertuang dalam kisahnya saat menyampaikan kritik ke kepolisian.

Gus Dur sering mengkritik secara terang-terangan. Tidak terkecuali ketika mengkritik dan menyindir polisi.

Menurut Gus Dur, di negeri ini hanya ada 3 polisi yang jujur.

“Pertama, patung polisi. Kedua, polisi tidur. Ketiga, polisi Hoegeng (mantan Kapolri).”

Lainnya? Gus Dur hanya tersenyum.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
