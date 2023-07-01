JAKARTA - Presiden Ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan sosok yang terkenal blak-blakan dalam mengungkapkan pendapatnya.
Mengutip buku Mati Tertawa Bareng Gus Dur, sifat blak-blakan tersebut tertuang dalam kisahnya saat menyampaikan kritik ke kepolisian.
Gus Dur sering mengkritik secara terang-terangan. Tidak terkecuali ketika mengkritik dan menyindir polisi.
Menurut Gus Dur, di negeri ini hanya ada 3 polisi yang jujur.
“Pertama, patung polisi. Kedua, polisi tidur. Ketiga, polisi Hoegeng (mantan Kapolri).”
Lainnya? Gus Dur hanya tersenyum.
(Erha Aprili Ramadhoni)