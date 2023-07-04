Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bersihkan Sumur, Pekerja Tewas Hirup Gas Beracun

Ramli Nurawang , Jurnalis-Selasa, 04 Juli 2023 |02:02 WIB
Bersihkan Sumur, Pekerja Tewas Hirup Gas Beracun
Pekerja tewas saat bersihkan sumur. (Ist)
LOMBOK TIMUR - Seorang pemuda Sabrilillah (19) warga Desa Tembeng Putek, Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur tewas saat membersihkan sumur sedalam 9 meter di wilayah Desa Tembeng Putek, Senin (3/7/2023).

Insiden ini berawal saat korban bersama sejumlah rekannya diminta menguras sumur milik Rohan alias Inaq Isnawati di Desa Tembeng Putek menggunakan mesin penyedot air.

Setelah air sumur sudah habis tersedot, tiba-tiba korban meminta turun ke dalam sumur untuk menguras air hingga bersih. Rekan korban sempat melarang karena asap mesin penyedotan air masih mengepul.

"Rekan korban sempat melarangnya karena dilihat masih banyak asap, tapi korban tetap turun ke dalam sumur," ungkap Kasi Humas Polres Lombok Timur, IPTU Nikolas Oesman.

"Sampai di dalam sumur korban sempat dipanggil rekannya dan sempat nyahut dan memberitahukan dirinya akan menaik kembali. Setelah berupaya naik, korban terjatuh," sambungnya.

Rekan korban bernama Wiwit, tutur Nikolas, turun berupaya menolong korban. Tapi belum sampai ke dalam sumur, Wiwit lemas hingga dibawa ke puskesmas.

Halaman:
1 2
      
