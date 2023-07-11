Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Fakta Anas Urbaningrum Bebas Murni, Telah Selesai Jalani CMB

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 11 Juli 2023 |08:01 WIB
3 Fakta Anas Urbaningrum Bebas Murni, Telah Selesai Jalani CMB
Foto: MPI.
BANDUNG - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, dinyatakan bebas murni pada Senin, (10/7/2023). Status itu diperoleh Anas setelah menjalani cuti menjelang bebas (CMB).

Berikut fakta-fakta terkait bebas murninya Anas Urbaningrum:

BACA JUGA:

Siap Terjun ke Dunia Politik Lagi, Anas Urbaningrum: Itu Kolam Saya! 

1. Resmi bebas murni 

Status bebas resmi Anas Urbaningrum dikonfirmasi oleh Kadivpas Kemenkumham Jabar, Kusnali. Diketahui, Anas bebas murni setelah menjalani cuti menjelang bebas (CMB).

"Betul, Pak Anas bebas hari ini," ucap Kadivpas Kemenkumham Jabar, Kusnali.

BACA JUGA:

Anas Urbaningrum: Saya Masih Ikut Program Tidak Pidato Politik 

2. Jalani hukuman 8 tahun penjara 

Sebagaimana diketahui, Anas terjerat perkara korupsi di KPK. Dia terjerat kasus pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan, dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang serta tindak pidana pencucian uang.

Atas perbuatannya, dia harus menjalani pidana penjara selama 8 tahun. Anas kemudian memperoleh CMB dan keluar dari Lapas Sukamiskin Bandung pada April 2023.

Halaman:
1 2
      
