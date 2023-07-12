Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

4 Misi Penyelamatan Kapal Selam yang Sukses Dilakukan dalam Sejarah

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 12 Juli 2023 |08:50 WIB
4 Misi Penyelamatan Kapal Selam yang Sukses Dilakukan dalam Sejarah
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA- Ada 4 misi penyelamatan kapal selam yang sukses dilakukan dalam sejarah menarik untuk diulas. Meledaknya kapal selam Titan yang menewaskan lima orang penumpangnya menambah daftar panjang tragedi maritim dunia.

Kapal selam milik OceanGate tersebut sebelumnya diketahui tengah melakukan ekspedisi ke kuburan Titanic sebelum dikabarkan hilang kontak selama 1 jam 45 menit dengan awak kapal penelitian Polar Prince. Upaya pencarian pun telah dilakukan oleh pihak berwenang.

Jauh sebelum peristiwa ini, ada juga 4 misi penyelamatan kapal selam yang sukses dilakukan dalam sejarah menurut News Nation:

1. Royal Navy HMS K13 - 1917

Misi penyelamatan pertama adalah pada kapal selam Royal Navy HMS K13 yang beroperasi selama Perang Dunia I pada 1917. Kala itu, Royal Navy HMS K13 tengah dalam misi latihan di Gareloch, Skotlandia.

Kapal dengan 80 orang awak ini tiba-tiba gagal mendatar pada ketinggian 20 kaki sebelum kemudian ditarik ke bawah air. Dengan empat ventilator mesin yang tidak ditutup dengan baik, air pun membanjiri ruangan kapal tersebut.

Halaman:
1 2 3
      
