Banjir Vermont AS, KJRI New York Pastikan Tidak Ada Korban WNI

JAKARTA - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di New York memastikan tidak adanya Warga Negara Indonesia (WNI) dalam banjir di negara bagian Vermont, Amerika Serikat (AS).

Diketahui, banjir besar yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi. Bahkan, Pemerintah AS telah umumkan status keadaan darurat di Vermont.

KJRI New York pun telah berkoordinasi dengan otoritas setempat dan simpul komunitas Indonesia di wilayah terdampak.

"Hingga saat ini, tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban luka atau meninggal. Berdasarkan data lapor diri KJRI NY, tercatat terdapat 1 WNI yang menetap di Vermont," ujar Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI, Judha Nugraha dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).

Selain itu, KJRI juga telah menyampaikan imbauan kepada para WNI untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal ini mengingat curah hujan masih tetap tinggi.

"Terus memantau informasi dan arahan dari otoritas setempat dan segera menghubungi hotline KJRI NY jika mengalami situasi darurat," katanya.

(Arief Setyadi )