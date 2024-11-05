Pilpres AS 2024, Pakar Ingatkan Jangan Terkecoh Hitung Cepat

WASHINGTON - Hasil penghitungan suara awal di negara bagian medan pertempuran Amerika Serikat (AS) mungkin tidak mencerminkan apakah kandidat Demokrat Kamala Harris atau pesaingnya dari Partai Republik Donald Trump yang akan menang. Para ahli memperingatkan, ini lantaran aturan penghitungan suara yang beragam di beberapa negara bagian utama. sehingga membuat hasil hitung cepat sulit dilakukan.

Melansir Reuters, Selasa (5/11/2024), pada Pemilihan Umum 2020, beberapa negara bagian menunjukkan "fatamorgana merah". Trump unggul pada malam pemilihan, sebelum "pergeseran biru" membuat kandidat dari Demokrat saat itu Joe Biden menyalipnya.

Para ahli telah secara akurat meramalkan hal itu akan terjadi, tetapi Trump masih menggunakan pergeseran itu untuk memperkuat klaim palsunya bahwa pemilihan umum dicuri.

Itu bisa terjadi lagi minggu ini, terutama di Pennsylvania, Michigan, dan Wisconsin.

Sebaliknya, "fatamorgana biru" yang tampaknya menunjukkan hasil yang kuat untuk Harris, tetapi kemudian "pergeseran merah" membalikkan tren, terutama di North Carolina dan Georgia.

Tim kampanye Trump mengatakan, ia berencana untuk menyatakan kemenangan ketika timnya yakin ia telah melewati 270 suara Electoral College yang dibutuhkan untuk memenangkan pemilihan. Itu mungkin terlalu dini, tergantung pada berapa banyak suara yang belum dihitung dan dari mana suara-suara itu berasal.

Bagaimana semuanya akan terjadi akan tergantung pada bagaimana dan kapan sejumlah besar surat suara yang dikirim melalui pos atau surat suara awal diproses dan dihitung di berbagai negara bagian.

Faktor lainnya adalah bahwa Demokrat cenderung tinggal di daerah perkotaan yang lebih padat penduduknya sehingga penghitungan suara membutuhkan waktu lebih lama.

Ada tujuh negara bagian medan pertempuran yang kemungkinan akan menentukan hasil pemilihan. Masing-masing memiliki aturannya sendiri untuk menangani dan menghitung surat suara. Berikut ini adalah hal-hal yang diharapkan pada Hari Pemilihan dan setelahnya:

PENNYSYLVANIA

Pennsylvania tidak memiliki pemenang yang jelas pada tahun 2020 selama empat hari setelah Hari Pemilihan, karena para pejabat memilah-milah tumpukan besar surat suara.

Negara bagian ini adalah satu dari segelintir negara bagian yang tidak mengizinkan petugas pemilu untuk memproses atau menghitung surat suara melalui pos hingga pukul 7 pagi waktu setempat pada Hari Pemilihan, yang berarti kemungkinan akan memakan waktu berhari-hari lagi sebelum hasilnya diketahui.

Dengan lebih banyak Demokrat daripada Republik yang memberikan suara melalui pos, hasil awal – berdasarkan suara langsung pada Hari Pemilihan – mungkin akan menunjukkan Trump unggul, tetapi keunggulannya kemungkinan akan menyusut karena lebih banyak surat suara melalui pos yang dihitung.

Pola pada 2020 itu mendorong Trump untuk secara keliru mengklaim adanya kecurangan. Tahun ini, undang-undang baru mengharuskan sebagian besar daerah untuk mengumumkan pada tengah malam pada malam pemilihan berapa banyak surat suara melalui pos yang masih harus dihitung dalam upaya untuk mencegah teori konspirasi.