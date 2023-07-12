Majunya Pemikiran dan Gagasan Hatta, Sang Bapak Koperasi Indonesia

JAKARTA – Selain digelari sebagai salah satu Bapak Proklamator RI, Mohammad Hatta juga dikenal dengan julukan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Gelar ini disematkan pada Hatta atas perannya memajukan koperasi Indonesia.

Pria kelahiran Bukit Tinggi, 12 Agustus 1902, adalah seorang negarawan yang aktif memberikan ceramah di berbagai lembaga pendidikan di Indonesia. Hatta juga menulis sejumlah buku mengenai ekonomi dan koperasi, serta berbagai karangan.

Sumbangsih Hatta bagi koperasi Indonesia juga aktif membimbing gerakan koperasi dalam melaksanakan konsepsi ekonominya.

Pada 12 Juli 1951, pria lulusan Handels Hoge School Rotterdam itu membacakan sebuah pidato untuk menyambut Hari Koperasi Indonesia. Lewat pidato ini, Hatta menerangkan pandangannya serta gagasan terhadap perkembangan koperasi di Indonesia.

Berikut isi pidato Hatta yang disiarkan melalui radio, berdasarkan penelusuran oleh Okezone:

“Apabila kita membuka UUD 45 dan membaca serta menghayati isi pasal 38, maka nampaklah di sana akan tercantum dua macam kewajiban atas tujuan yang satu. Tujuan ialah menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan jalan menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasarkan kekeluargaan adalah koperasi, karena koperasilah yang menyatakan kerja sama antara mereka yang berusaha sebagai suatu keluarga. Di sini tak ada pertentangan antara majikan dan buruh, antara pemimpin dan pekerja. Segala yang bekerja adalah anggota dari koperasinya, sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan koperasinya itu. Sebagaimana orang sekeluarga bertanggung jawab atas keselamatan rumah tangganya, demikian pula para anggota koperasi sama-sama bertanggung jawab atas koperasi mereka. Makmur koperasinya, makmurlah hidup mereka bersama, rusak koperasinya, rusaklah hidup mereka bersama.”