Duel dengan Maling Motor, Pergelangan Tangan Pria Ini Putus Ditebas Celurit

BOGOR - Seorang pria berinisial TH, putus pergelangan tangan usai berduel dengan pelaku pencurian motor di Bogor Selatan, Kota Bogor. Kasus tersebut masih dalam penyelidikan oleh polisi.

Kapolsek Bogor Selatan, Kompol Diana mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 04.30 WIB. Ketika itu, korban yang hendak solat subuh mendengar suara mencurigakan dari depan rumahnya.

"Dia mau solat subuh si korban itu denger bunyi kretek-kretek, ada apa dia keluar ternyata si motornya udah ada yang bawa," kata Diana saat dihubungi MNC Portal, Rabu (12/7/2023).

Sontak, korban mengambil sebilah golok dan mengejar pelaku sambik berteriak maling. Pelaku yang menyadari aksinya diteketahui korban langsung berupaya melarikan diri dan meninggalkan motor curiannya.

"Korban ini ngambil (golok) ngejar yang bawa motor teriakin maling terus ditinggal motornya. Tapi ternyata ada temennya (pelaku), begitu tahu ada temennya jatuh (pelaku), mau nolongin ternyata dia bawa itu (sajam) ngelawan juga sih si korban," jelasnya.

Hingga akhirnya, korban dan pelaku terlibat duel dengan senjata tajam. Korban menderita putus pada bagian lengan tangan kiri karena ditebas cerulit.

"Iya (duel), terus tangannya (korban) putus. Karena diteriakin maling dia langsung kabur. Pelaku kabur duluan warga baru pada datang jadi si maling kabur," ungkapnya.