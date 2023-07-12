Lagi! Pengantin Wanita Kabur Usai Sehari Menikah, Suami Dikunci di Kamar Mandi Hotel

SAMOSIR – Viral di media sosial, seorang pengantin wanita di Samosir, Sumatera Utara melarikan diri setelah sehar menikah. Mirisnya lagi, suaminya dikunci di kamar mandi.

Informasi pengantin wanita yang kabur di Samosir menjadi viral setelah diunggah akun Facebook Encis Tamba.

“Kakak ipar saya melarikan diri setelah 1 hari pernikahan. jadi abang saya ET melangsukan pernikahan pada hari Senin 3 Juli dengan OAS dan pada hari Selasa 4 Juli, kakak ipar saya ini melarikan diri,” tulis akun tersebut dikutip, Rabu (12/7/2023).

Kronologinya kata dia bermula saat mempelai wanita minta jalan dengan suaminya usai melangsungkan pernikahan. Keduanya pun memutuskan untuk bermalam di sebuah hotel.

“Selasa pagi itu dia (OAS) merengek minta jalan-jalan sama abang saya, jadi abang saya mengiyakannya dan mereka pergi sampai ke Tigaras serta bermalam disana di Hotel DR, tepat pada jam 6 sore mereka sampai disana dan abang saya dikunci saat di kamar mandi oleh kakak ipar saya ini,” tulisnya.

Saat dihubungi beberapa kali, kata dia, nomor handphone kakak iparnya tersebut sudah tidak aktif dan semua akun media sosialnya sudah diprivasi.

“keluarga dari pihak perempuan sudah didatangi beberapa kali dan mereka mengatakan tidak mengetahui keberadaan dari OAS,” sambungnya.

“Sekilas info dari saya mohon teman-teman dan saudara tolong bantu share dan viralkan orang ini supaya cepat ketemu karena sudah satu minggu dicari,” tutup akun tersebut.