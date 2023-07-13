Kronologi Wanita Kabur Sehari Setelah Menikah, Suami Dikunci di Kamar Mandi Hotel

SAMOSIR – Pengantin wanita menghilang setelah sehari menikah. Ia bahkan mengunci suaminya di kamar mandi hotel untuk kemudian kabur.

Peristiwa ini terjadi di Samosir, Sumatera Utara. Informasi pengantin wanita hilang sehari setelah menikah ini tersebar setelah diunggah akun Facebook Encis Tamba.

Dalam postingan tersebut dijelaskan, pengantin wanita OAS menikah dengan ET pada 3 Juli 2023. Sehari kemudian, pengantin wanita kabur.

“Kakak ipar saya melarikan diri setelah 1 hari pernikahan. jadi abang saya ET melangsukan pernikahan pada hari Senin 3 Juli dengan OAS dan pada hari Selasa 4 Juli, kakak ipar saya ini melarikan diri,” tulis akun tersebut dikutip, Kamis (13/7/2023).

Ia menjelaskan kronologi kejadian itu bermula saat mempelai wanita minta jalan dengan suaminya usai melangsungkan pernikahan. Keduanya kemudian bermalam di sebuah hotel.

“Selasa pagi itu dia (OAS) merengek minta jalan-jalan sama abang saya. Jadi abang saya mengiyakannya dan mereka pergi sampai ke Tigaras serta bermalam di sana di Hotel DR. Tepat pada jam 6 sore mereka sampai di sana dan abang saya dikunci saat di kamar mandi oleh kakak ipar saya ini,” tulisnya.

Ia melanjutkan, saat dihubungi beberapa kali, nomor handphone kakak iparnya tersebut sudah tidak aktif. Tak hanya itu, semua akun media sosialnya sudah diprivasi.

“Keluarga dari pihak perempuan sudah didatangi beberapa kali dan mereka mengatakan tidak mengetahui keberadaan dari OAS,” katanya.

“Sekilas info dari saya mohon teman-teman dan saudara tolong bantu share dan viralkan orang ini supaya cepat ketemu karena sudah satu minggu dicari,” tutup akun tersebut.