Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Gelombang Panas Landa Eropa hingga Afrika, Suhu Diprediksi Lampaui 40 Celcius

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |05:03 WIB
5 Fakta Gelombang Panas Landa Eropa hingga Afrika, Suhu Diprediksi Lampaui 40 Celcius
Gelombang panas di Eropa hingga Afrika (Foto: Reuters)
A
A
A

SPANYOL - Sebagian Eropa selatan dan Afrika barat laut bakal dilanda gelombang panas. Bahkan, suhu yang menghujam berpotensi memecahkan rekor dalam beberapa hari mendatang. 

Berikut fakta faktanya:

1. Suhu diperkirakan lampaui 40C 

Suhu diperkirakan akan melampaui 40C (104F) di beberapa bagian Spanyol, Prancis, Yunani, Kroasia, dan Turki, dan Italia.

Bahkan, di Italia, suhu bisa mencapai setinggi 48,8C (119,8F). Peringatan siaga merah telah dikeluarkan untuk 10 kota, termasuk Florence dan Roma.

2. Korban Meninggal 

Dikutip BBC, pada Selasa (11/7/2023), seorang pria berusia empat puluhan meninggal setelah pingsan di Italia utara.

Media Italia melaporkan, pekerja berusia 44 tahun itu sedang mengecat garis penyeberangan zebra di kota Lodi, dekat Milan, sebelum dia pingsan karena kepanasan. Dia dibawa ke rumah sakit di mana dia kemudian meninggal.

"Kami menghadapi gelombang panas yang tak tertahankan," tweet politisi Italia Nicola Fratoianni.

"Mungkin pada jam-jam terpanas semua tindakan pencegahan yang berguna diambil untuk menghindari tragedi seperti yang terjadi hari ini di Lodi,” lanjutnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029355/5-kota-terpanas-di-dunia-UT6Cvp7jFu.jpg
5 Kota Terpanas di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/18/3006405/lautan-di-dunia-terkena-imbas-suhu-panas-yang-pecahkan-rekor-Ut4ticvt9w.jpg
Lautan di Dunia Terkena Imbas Suhu Panas yang Pecahkan Rekor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/18/3006141/dunia-pecahkan-rekor-suhu-paling-panas-pada-april-2024-ZGRxExdhyq.jpg
Dunia Pecahkan Rekor Suhu Paling Panas pada April 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/18/2933863/ilmuwan-tahun-2023-secara-resmi-jadi-tahun-terpanas-yang-pernah-tercatat-9X3vAOvZgf.jpg
Ilmuwan: Tahun 2023 Secara Resmi Jadi Tahun Terpanas yang Pernah Tercatat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/13/337/2900365/bmkg-2023-jadi-tahun-terpanas-yang-pernah-tercatat-dalam-sejarah-manusia-xchCdco4O7.jpg
BMKG: 2023 Jadi Tahun Terpanas yang Pernah Tercatat Dalam Sejarah Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/18/2896731/dunia-lampaui-batas-angka-pemanasan-1-5-celcius-para-ilmuwan-khawatir-QknjiNJVav.jpg
Dunia Lampaui Batas Angka Pemanasan 1,5 Celcius, Para Ilmuwan Khawatir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement