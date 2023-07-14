5 Fakta Gelombang Panas Landa Eropa hingga Afrika, Suhu Diprediksi Lampaui 40 Celcius

SPANYOL - Sebagian Eropa selatan dan Afrika barat laut bakal dilanda gelombang panas. Bahkan, suhu yang menghujam berpotensi memecahkan rekor dalam beberapa hari mendatang.

Berikut fakta faktanya:

1. Suhu diperkirakan lampaui 40C

Suhu diperkirakan akan melampaui 40C (104F) di beberapa bagian Spanyol, Prancis, Yunani, Kroasia, dan Turki, dan Italia.

Bahkan, di Italia, suhu bisa mencapai setinggi 48,8C (119,8F). Peringatan siaga merah telah dikeluarkan untuk 10 kota, termasuk Florence dan Roma.

2. Korban Meninggal

Dikutip BBC, pada Selasa (11/7/2023), seorang pria berusia empat puluhan meninggal setelah pingsan di Italia utara.

Media Italia melaporkan, pekerja berusia 44 tahun itu sedang mengecat garis penyeberangan zebra di kota Lodi, dekat Milan, sebelum dia pingsan karena kepanasan. Dia dibawa ke rumah sakit di mana dia kemudian meninggal.

"Kami menghadapi gelombang panas yang tak tertahankan," tweet politisi Italia Nicola Fratoianni.

"Mungkin pada jam-jam terpanas semua tindakan pencegahan yang berguna diambil untuk menghindari tragedi seperti yang terjadi hari ini di Lodi,” lanjutnya.