INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

SIG Garap Perbaikan 14 Koridor Jalur Bus TransJakarta Menggunakan Beton Cepat Kering

Imam Rachmawan , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |21:11 WIB
SIG garap perbaikan 14 koridor jalur bus TransJakarta menggunakan beton cepat kering (SpeedCrete). (Foto: dok. Semen Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – PT Pendawa Lestari Perkasa (PLP) unit usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) bersinergi dengan Dinas Bina Marga (DBM) Provinsi DKI Jakarta melakukan perbaikan 14 koridor jalur bus TransJakarta.

Proses perbaikan 14 koridor jalur bus TransJakarta tersebut menggunakan SpeedCrete, solusi beton cepat kering dari SIG yang menggunakan metode rapid setting dan memiliki kecepatan kering 8 jam setelah selesai pengaplikasian.

Perbaikan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari April hingga Juni 2023 di sejumlah titik lokasi, di antaranya Bundaran HI, Halte Sarinah arah HI, Halte Juanda arah Senen, Halte Juanda arah Harmoni, Halte Balai Kota arah Patung Kuda, Jl. Raya Kramat Kwitang arah Senen, Jl. Kyai Tapa arah Roxy, Halte Jembatan Baru, Jl. MT Haryono arah Semanggi, Jl. Gatot Subroto arah Semanggi, Jl. Kemayoran Gempol, dan Jl. Utan Panjang Timur.

Plt. Kepala DBM Provinsi DKI Jakarta, Heru Suwondo mengatakan, Pemprov DKI Jakarta terus berinovasi untuk menyediakan infrastruktur jalan yang memadai, baik dalam bentuk pembangunan jalan baru maupun perbaikan jalan.

Salah satu mitra dalam kegiatan pembangunan infrastruktur DBM Provinsi DKI Jakarta adalah PLP selaku unit usaha SIG yang sudah aktif sebagai penyedia jasa konstruksi terdaftar di e-katalog LKPP sejak 2014.

