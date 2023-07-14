Sandiaga Uno Ajak Wirausahawan Muda Pasarkan Produknya Lewat Konten Digital

MAKASSAR - Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, memotivasi ratusan milenial jadi wirausaha muda di Makassar Sulawesi Selatan. Sandi memberikan motivasi untuk menjadi wirausaha muda yang lebih memiliki motivasi dan memasarkan produk melalui mereka konten digital.

Sandiaga memotivasi para kawula muda yang hadir pada pelatihan digital entrepreneur untuk menggunakan teknologi digital sebagai upaya promosi.

"Sekarang sudah ada internet, jadi kalian harus meningkatkan literasi digital, ini juga sesuai dengan misi G20 yakni kesetaraan literasi," kata dia.

Sandiaga mengemukakan bahwa generasi baru atau gen z sangat dekat dengan ekonomi digital dan pemerintah siap memberikan dukungan. Ia juga berkisah bahwa dulu dia memulai usaha dengan 3 karyawan dan sekarang menjadi 300 ribu karyawan, apalagi saat sekarang yang dipermudah dengan digitalisasi.

Maka dia pun mengajak para entrepreneur muda menjadi digital entrepreneur, yakni mengembangkan produk melalui digital marketing.

Hal ini bukan tanpa alasan, Sandiaga menyebut bahwa dari 275 juta pendudukan indonesia, 210 juta di antaranya menggunakan internet. Sedangkan sebanyak 370,1 juta perangkat seluler dan 191 juta pengguna aktif di media sosial.

"Kalian bisa memulai bisnis lewat konten, atau bisnis afiliasi yang mengembangkan produk membutuhkan orang tetapi kalian yang memasarkan lewat teknologi digital," ujar sandiaga.

(Khafid Mardiyansyah)