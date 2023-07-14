Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Menparekraf Sandiaga Uno Kagumi Keindahan Desa Wisata Lantebung di Sulsel

Muhammad Nur Bone , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |11:07 WIB
Menparekraf Sandiaga Uno Kagumi Keindahan Desa Wisata Lantebung di Sulsel
A
A
A

MAKASSAR - Kunjungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, di lokasi pariwisata, berbasis ekoturisme, Lantebung. di Kota Makassar, disambut meriah oleh ratusan warga.

Diketahui, Desa wisata Lantebung ini berbasis Ecotourism berkonsep konservasi dan juga melibatkan masyarakat.

"Jadi mangrove ini adalah sebuah kegiatan yang bukan hanya mendukung pariwisata tapi juga mengembangkan pariwisata berbasis konservasi," ucap Sandiaga kepada wartawan dan di hadapan ratusan warga yang memadati lokasi, Rau siang 13 Juli.

Sandiaga mengungkapkan bahwa desa wisata Lantebung merupakan salah satu desa wisata terbaik yang berhasil masuk 75 besar anugerah desa wisata Indonesia (ADWI). Kedatangannya hari ini dalam rangka melaksanakan visitasi.

Halaman:
1 2
      
