INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Petilasan Makam Kemangi yang Penuh Sejarah Serangan Sultan Agung

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 15 Juli 2023 |06:01 WIB
Kisah Petilasan Makam Kemangi yang Penuh Sejarah Serangan Sultan Agung
Makam Kemangi di Kendal, Jawa Tengah (Foto: Okezone)
KENDAL – Petilasan prajurit Mataram, yakni petilasan makam Kemangi yang berlokadi di wilayah Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah memiliki nilai sejarah yang sangat penting.

Meski tempat ini sudah menjadi kuburan sekarang, namun tempat ini dulunya memiliki nilai sejarah yang berhubungan dengan serangan Sultan Agung, Raja Mataram Islam ke Batavia.

Kala itu, ketika Sultan Agung memutuskan perang terhadap Belanda di Batavia, semua adipati, tumenggung, dan para pembesar kerajaan dipanggil pada suatu pertemuan agung di Kerajaan Mataram yang dipimpin langsung oleh Sultan.

Mataram pun menyatakan perang terhadap Belanda di Batavia setelah rapat serta mendapat saran-saran dari para adipati dan pembesar kerajaan.

Pimpinan perang diputuskan yaitu Tumenggung Bahurekso, Adipati Kendal, dan Adipati Pesisir Laut Jawa

Persiapan perang tidak dilakukan di pendopo kabupaten, tetapi di sebuah tempat yang dekat dengan pantai.

Tempat pertemuan harus dirahasiakan. Tempat yang dipilih di tengah hutan atau persawahan. Tepatnya di bawah pohon yang rindang. Pohon itu pun dikenaldengan nama pohon kemangi.

