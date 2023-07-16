Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Bangkai Kapal Karam Terdalam di Dunia, Ternyata Bukan Titanic

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |06:06 WIB
5 Fakta Bangkai Kapal Karam Terdalam di Dunia, Ternyata Bukan Titanic
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Banyak yang mengira Titanic jadi bangkai kapal karam yang berada paling dalam di lautan. Kapal yang karam pada 1912 ditemukan oleh para peneliti di kedalaman 12.500 kaki atau 3.810 meter di bawah permukaan laut Atlantik Utara.

Lantas, kapal apa yang berada lebih dalam dari Titanic? Berikut sejumlah faktanya:

1. USS Samuel B. Roberts

Dikutip dari Science Alert, Selasa (11/7/2023), bangkai kapal yang dimaksud adalah kapal perusak angkatan laut AS yang tenggelam selama Perang Dunia II. Kapal bernama USS Samuel B. Roberts ditemukan di kedalaman 6.895 meter di bawah permukaan laut lepas pantai Filipina.

2. Dua Kali Lebih Dalam

Dengan kata lain, USS Samuel B. Roberts dua kali lebih dalam dari Titanic dan menjadi kapal karam terdalam di dunia yang pernah ditemukan.

"Beristirahat di 6.895 meter, sekarang menjadi bangkai kapal terdalam yang pernah ditemukan dan disurvei," tulis pendiri Caladan Oceanic, Victor Vescovo, yang mengemudikan kapal selam tersebut melalui akun Twitternya @VictorVescovo.

3. Waktu Tenggelam

Kapal perusak tersebut dikabarkan tenggelam di pulau tengah Samar pada 25 Oktober 1944 saat pasukan AS tengah membebaskan Filipina yang kala itu masih dalam pendudukan Jepang.

Lalu perusahaan teknologi bawah laut Caladan Oceannic yang berbasis di Texas melakukan ekspedisi ke bawah laut untuk mencari kapal tersebut.

