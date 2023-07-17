Budi Arie, Paiman Raharjo dan Rosan Roeslani Tiba di Istana

JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan melantik Menteri, wakil menteri dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Senin (17/7/2023).

Dari pantauan di lapangan, Budi Arie Setiadi, Paiman Raharjo dan Rosan Roeslani tiba di Istana Negara.

Pelantikan sendiri akan dilangsungkan pukul 09.00 WIB.

Sebelumnya, Pihak Istana membenarkan jika akan ada pelantikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) besok, Senin 17 Juli 2023 pagi.

"Benar, besok pagi akan ada pelantikan oleh Bapak Presiden. Tapi untuk jabatan apa dan siapa yang akan dilantik, kita lihat besok bersama di Istana Negara," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Bey Machmudin saat dikonfirmasi, Minggu (16/7/2023).

(Khafid Mardiyansyah)