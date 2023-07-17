Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tangkap Belasan Anggota Geng Motor di Sukabumi, Polisi Sita Sejumlah Sajam

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Senin, 17 Juli 2023 |00:33 WIB
Tangkap Belasan Anggota Geng Motor di Sukabumi, Polisi Sita Sejumlah Sajam
Geng motor di Sukabumi ditangkap. (Ist)
A
A
A

SUKABUMI - Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota dan Polsek Sukalarang Polres Sukabumi Kota menangkap belasan remaja dari dua kelompok geng motor yang berbeda. Selain itu, polisi menyita sejumlah senjata tajam (sajam) dari beberapa remaja tersebut.

Sebanyak 16 remaja yang tergabung dalam gerombolan bermotor GBR (Grab On The Road) dan XTC (Exalt to Coitus) tersebut diamankan di dua lokasi berbeda. Sebanyak 5 orang gerombolan bermotor GBR diamankan di depan sebuah bengkel di Desa Semplak, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi.

Sedangkan 11 orang gerombolan bermotor XTC diamankan saat nongkrong di kawasan salah satu sekolah di wilayah Ciandam, Kelurahan Cibeureum Hilir, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi.

Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Ari Setyawan Wibowo mengatakan, upaya preventif Kepolisian terhadap ke-16 anggota geng motor tersebut dilakukan saat Polres Sukabumi Kota menggelar patroli KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) untuk mencegah terjadinya aksi kejahatan di akhir pekan.

"Memang betul, tadi malam, saat kami melaksanakan KRYD, sebanyak 16 pemuda yang mengatasnamakan anggota GBR dan XTC berhasil kami amankan ke Mapolres Sukabumi Kota," ujar Ari kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (16/7/2203).

Dari ke-16 orang ini, lanjut Ari, 7 diantaranya akan menjalani proses penyidikan karena kedapatan membawa sajam berupa celurit, pedang patimura, sisir besi dan golok. Sedangkan untuk 9 orang lainnya akan menjalani pembinaan dan diberikan sanksi wajib lapor selama 2 bulan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
sukabumi sajam geng motor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/525/3159719/rudi-0Bdv_large.jpg
Kapolda Jabar Larang Total Geng Motor, Sanksi Tegas Menanti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/525/3145376/sembilan_anggota_geng_motor_serang_warga_cirebon_ditangkap_polisi-aP6u_large.jpg
Sembilan Anggota Geng Motor Berusia Belasan Serang Warga Cirebon Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/609/3143836/brutal_puluhan_remaja_serang_masjid_hingga_permukiman_warga_makassar-NcXC_large.jpg
Brutal! Puluhan Remaja Serang Masjid hingga Permukiman Warga Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/525/3125499/tawuran-O7CJ_large.jpg
Tawuran Maut, Ketua Geng Motor All Stars Sukabumi Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/608/3104049/tawuran-9gQV_large.jpg
Konvoi Bawa Sajam, 11 Remaja Diduga Geng Motor Diringkus Tim Patroli Kodam l/BB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/340/3009398/terekam-cctv-gerombolan-berandalan-motor-keroyok-warga-di-bengkulu-sLGgn57Trf.JPG
Terekam CCTV, Gerombolan Berandalan Motor Keroyok Warga di Bengkulu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement