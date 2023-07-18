Advertisement
HOME NEWS JATIM

Jelang 1 Suro, Pemandian Sumur Amber Blitar Didatangi Peritual

Solichan Arif , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |01:04 WIB
Jelang 1 Suro, Pemandian Sumur Amber Blitar Didatangi Peritual
Peritual mulai mendatangi pemandian Sumur Amber di Blitar, jelang 1 Suro. (MPI/Solichan Arif)
BLITAR - Penanggalan 1 Muharram 2023 atau tahun baru Islam selalu bertepatan dengan 1 Suro dalam masyarakat Jawa. Di sejumlah daerah, 1 Muharram 1445 H atau 1 Suro disambut dengan upacara ritual.

Seperti halnya suasana di pemandian mata air Sumur Amber, Desa Kandangan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar Jawa Timur. Jelang 1 Suro atau 1 Muharram yang jatuh pada 19 Juli 2023, sejumlah orang mulai berdatangan untuk beritual.

Salah satunya Bagus Gimbal (32), warga Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Bagus yang datang bersama istrinya mengaku rutin melakukan ritual mandi keramas di Sumur Amber Kandangan.

Ritual itu ia kerjakan setiap jelang 1 Muharram atau 1 Suro.

“Dan sudah dua tahun terakhir ini, yang mengeramasi rambut gimbal ini istri saya,” tutur Bagus yang mengaku baru dua tahun menikah kepada MPI Senin (17/7/2023).

Pemandian Sumur Amber Kandangan merupakan sebuah sumber mata air besar. Lokasi air yang mengalir deras itu berada di bawah dua pohon beringin tua.

Dalam dua tahun terakhir ini, pemandian alam itu telah disulap menjadi wisata desa. Mereka yang datang berasal dari sejumlah daerah. Begitu juga dengan Bagus Gimbal yang merupakan pegiat komunitas scooter (vespa).

Selain istrinya, ia juga mengajak beberapa temannya. Bagus mengaku baru saja melakukan touring dari Pulau Sulawesi.

“Yang ikut saya ajak ke pemandian Sumur Amber Kandangan, teman dari Purbalingga Jawa Tengah dan Kalimantan,” tuturnya.

Begitu tiba di lokasi pemandian, Bagus Gimbal langsung mengeramasi rambutnya. Dibantu oleh istrinya, rambut gimbal model rasta dengan panjang sepunggung itu basah oleh air bercampur buih sampo.

“Seperti menjamas keris tiap bulan Suro,” katanya sembari tertawa tergelak.

