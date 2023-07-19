5 Fakta Fahmi Ungkap Kondisi Anggi Anggraeni yang Jatuh Sakit hingga Depresi

JAKARTA - Fahmi Husaeni ungkap kondisi Anggi Anggraeni yang jatuh sakit hingga depresi setelah kabur meninggalkan dirinya usai sehari menikah.

Okezone merangkum 5 fakta Fahmi ungkap kondisi terkini Anggi Anggraeni alami depresi dan jatuh sakit. Berikut ulasannya:

1. Fahmi Ungkap Perjuangannya Cari Istrinya selama 12 Hari

Anggi Anggraeni menghilang sehari setelah melangsungkan akad nikah dengan Fahmi Husaeni. Selama 12 hari tak diketahui rimbanya, Anggi rupanya pergi menemui sang mantan kekasih, Adriaman Lase.

2. Fahmi Minta Ganti Biaya Pernikahan ke Adriaman Lase

Tak terima atas kejadian tersebut, Fahmi akhirnya meminta agar pihak Anggi dan Adriaman mengganti biaya pernikahan yang telah ia keluarkan.

3. Anggi Anggraeni Disembunyikan Keluarga Usai Viral

"(Anggi) Enggak di rumah, di rumah saudara atau di mana, enggak tahu. disembunyikan dulu karena banyak yang cari," ujar Fahmi dilansir dari channel YouTube Kang Dedi Mulyadi, Selasa, (18/7/2023).