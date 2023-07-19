Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Fahmi Ungkap Kondisi Anggi Anggraeni yang Jatuh Sakit hingga Depresi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |08:00 WIB
5 Fakta Fahmi Ungkap Kondisi Anggi Anggraeni yang Jatuh Sakit hingga Depresi
Pernikahan Fahmi Husaeni dan Anggi Anggraini (Foto: Dok istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Fahmi Husaeni ungkap kondisi Anggi Anggraeni yang jatuh sakit hingga depresi setelah kabur meninggalkan dirinya usai sehari menikah.

Okezone merangkum 5 fakta Fahmi ungkap kondisi terkini Anggi Anggraeni alami depresi dan jatuh sakit. Berikut ulasannya:

1. Fahmi Ungkap Perjuangannya Cari Istrinya selama 12 Hari

Anggi Anggraeni menghilang sehari setelah melangsungkan akad nikah dengan Fahmi Husaeni. Selama 12 hari tak diketahui rimbanya, Anggi rupanya pergi menemui sang mantan kekasih, Adriaman Lase.

2. Fahmi Minta Ganti Biaya Pernikahan ke Adriaman Lase

Tak terima atas kejadian tersebut, Fahmi akhirnya meminta agar pihak Anggi dan Adriaman mengganti biaya pernikahan yang telah ia keluarkan.

3. Anggi Anggraeni Disembunyikan Keluarga Usai Viral

"(Anggi) Enggak di rumah, di rumah saudara atau di mana, enggak tahu. disembunyikan dulu karena banyak yang cari," ujar Fahmi dilansir dari channel YouTube Kang Dedi Mulyadi, Selasa, (18/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/610/3161248/selingkuh-M6pN_large.jpg
Duh! Ketua RT Tepergok Indehoi dengan Istri Tetangga, Lari Terbirit-birit saat Digerebek Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/610/3155435/viral-zsml_large.jpg
Bikin Murka Jenderal Polri karena Check-in Bareng Istri TNI, Nasib Oknum Polisi Ini Mengenaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/340/3154551/selingkuh-5ndL_large.jpg
Viral Oknum Polisi Digerebek Sedang Ngamar dengan Istri Tentara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/27/340/3134157/mesum-fnHt_large.jpg
Camat Padang Selatan Digerebek Istri, Diduga Lagi Asyik Selingkuh dengan Staf di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/338/3102302/viral-Erdk_large.jpg
Parah! Bocil SMP Ikut Telanjangi Wanita Cantik Selingkuhan Ayahnya di Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/338/3096042/viral-8Xqd_large.jpg
Viral! Suami Diseret Mobil hingga Tulangnya Patah saat Pergoki Istri Selingkuh dengan 2 Pria di Jaktim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement