HOME NEWS SUMSEL

Duh! Ketua RT Tepergok Indehoi dengan Istri Tetangga, Lari Terbirit-birit saat Digerebek Warga

Chandra Darmawan , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |04:03 WIB
Ilustrasi selingkuh (Foto: Freepik)
MUARA ENIM - Ketua RT berinisial JK digerebek warga saat asyik indehoi dengan wanita bersuami berinisial TT, yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Saat dipergoki warga, JK lari terbirit-birit.

Peristiwa menghebohkan itu terjadi di Desa Tambangan Kelekar, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin malam, 4 Agustus 2025. 

Sebelum kejadian penggerebekan, warga setempat memang sudah mulai menaruh kecurigaan terhadap gerak-gerik JK dan TT. Hingga akhirnya, kecurigaan warga tersebut terbukti saat didapati kedua pelaku perselingkuhan itu sedang melakukan hubungan suami-istri saat dilakukan penggerebekan.

"Yang laki-laki langsung lari dengan hanya menggunakan celana dalam, sedangkan si wanita dalam keadaan tanpa sehelai benang saat dilakukan penggerebekan," ujar warga sebut saja Lilo (bukan nama sebenarnya), Kamis (7/8/2025).

Lilo menambahkan, pasangan selingkuh tersebut tak lain adalah pria beristri yang juga menjabat sebagai Ketua RT di Desa Tambangan Kelekar, berinisial JK. Sedangkan sang wanita adalah seorang ibu rumah tangga berinisial TT.

Halaman:
1 2 3
      
