5 Gratis Bidang Pendidikan Jadi Penyumbang Kota Mojokerto Naik Predikat KLA Nindya

Menteri PPPA RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyerahkan penghargaan KLA Nindya kepada Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari

Semarang - Setelah empat tahun berturut-turut, dari tahun 2019 sampai tahun 2022 menyandang predikat Kota Layak Anak (KLA) Kategori Madya, tahun ini Kota Mojokerto berhasil naik Kategori Nindya.

Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tersebut diterima Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari di Malam Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak 2023 di Hotel Padma Semarang, pada Sabtu (22/7/2023).

"Naik kategori itu kan otomatis pemenuhan beberapa indikator kita naik, dan penyumbang dari kenaikan indikator kita itu yang utama di hak-hak anak terkait pendidikan, 5 gratis itu kan kita konsisten, ruang bermain ramah anak juga kita perbanyak," tutur wali kota.

5 gratis bidang pendidikan yang dimaksud diantaranya seragam gratis, tas sekolah gratis, sepatu sekolah gratis, buku gratis, dan angkutan sekolah gratis bagi siswa jenjang SD, SMP.

"Terima kasih atas sinergi dan kolaborasi seluruh tim gugus tugas KLA, baik dari unsur OPD, media massa hingga dunia usaha, sehingga predikat KLA Kota Mojokerto naik dari kategori Madya menjadi Nindya," ucapnya.