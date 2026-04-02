HOME NEWS NUSANTARA

Jenderal Kopassus Turun Tangan hingga Kerahkan Pasukan Usai Gempa Besar M7,6 di Bitung

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |02:02 WIB
JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan prajurit usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang wilayah Provinsi Sulawesi Utara, pada Kamis, 2 April 2026.

Prajurit Kodam XIII/Merdeka, TNI bergerak sigap memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dalam penanganan dampak bencana gempa Bitung.

Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Mirza Agus, menegaskan bahwa kehadiran prajurit di tengah masyarakat merupakan wujud nyata kepedulian TNI dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat.

“Kami telah mengerahkan personel di wilayah terdampak untuk membantu proses penanganan pasca gempa. Mulai dari evakuasi, pembersihan, hingga pendataan kerusakan dilaksanakan secara terpadu,” ujar Miza.

Dikatakannya, jajaran Korem 131/Santiago, dikerahkan ke sejumlah wilayah terdampak, khususnya di Kota Manado dan Kota Bitung.

‘’Berbagai upaya dilakukan, mulai dari evakuasi korban, pendataan kerusakan, pembersihan puing-puing bangunan, hingga membantu masyarakat yang terdampak secara langsung,’’kata dia.

Jenderal Kopassus ini menambahkan, untuk wilayah Kota Manado, satu Satuan Setingkat Peleton (SST) gabungan dari Korem 131/Santiago bersama personel dari Kodim 1309/Manado diterjunkan dalam proses evakuasi korban serta pembersihan material bangunan yang rusak, termasuk di sekitar Gedung GOR KONI Sario.

‘’Selain itu, personel juga turut membantu warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat guncangan gempa,’’ujarnya.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210177/viral-Nzjw_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210168/viral-9RcE_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210163/viral-mtbH_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210162/viral-76dZ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210155/gempa-gpE8_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/340/3210153/viral-yFLd_large.jpg
