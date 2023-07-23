Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Peringati Hari Bhakti Adhyaksa ke-63, Gubernur Khofifah : Pemprov Jatim Komitmen Dukung Rumah Restorative Justice

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |21:35 WIB
Peringati Hari Bhakti Adhyaksa ke-63, Gubernur Khofifah : Pemprov Jatim Komitmen Dukung Rumah Restorative Justice
Gubernur Jatim Khofifah Indar berkomitmen dukung penuh keberadaan Rumah Restorative Justice (Foto: Dok Pemprov Jawa Timur)
SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh keberadaan Rumah Restorative Justice (RRJ) di Jatim. Hal ini sebagai upaya penyelesaian perkara pelanggaran hukum (pidana umum ringan) dengan pendekatan humanis dan kearifan lokal.

Pernyataan ini selaras dengan tema Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 tahun 2023 yakni 'Penegakan Hukum yang Tegas dan Humanis Mengawal Pembangunan Nasional'. Hari Bhakti Adhyaksa adalah sebutan lain untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kejaksaan Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 22 Juli.

"Keberadaan RRJ di Jatim ini semoga mampu memberikan rasa keadilan yang lebih kuat, dekat, murah dan cepat bagi masyarakat. Sehingga penyelesaian masalah hukum bisa diselesaikan lebih humanis, menggunakan hati nurani, tanpa harus sampai ke pengadilan," kata Khofifah pada Sabtu (22/7/2023).

 BACA JUGA:

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, Restorative Justice hanya untuk perkara yang ancaman pidananya di bawah lima tahun. Untuk itu, Kejaksaan Agung membentuk RRJ di seluruh kejaksaan tinggi dan Kejaksaan Negeri di Indonesia, sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Khofifah mengatakan, saat ini telah ada RRJ di 315 Desa/Kelurahan dan RRJ di lingkungan Universitas di Jatim. Tidak hanya itu, Jatim juga memiliki Rumah Restorative Justice Sekolah (RRJS) 2023 dan ini pertama kalinya di Indonesia.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
