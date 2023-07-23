Gempa M5,7 Pacitan, Warga Gunungkidul Yogyakarta Berhamburan Keluar Rumah

YOGYAKARTA - Gunungkidul kembali merasakan gempa. berdasarkan info dari BMKG Gempa Mag:5.7, 23-Jul-23 19:33:25 WIB, Lok:8.94 LS,111.04 BT atau 84 km Barat Daya PACITAN-JATIM. Kedalaman 10 Km, tidak berpotensi tsunami.

Gempa yang terjadi pukul 19.33 WIB ini membuat sebagian warga Gunungkidul panik dan terpaksa berlarian ke luar rumah. Mereka kaget karena guncangannya cukup keras meski hanya sebentar

Seperti Harmini, warga Plumbungan Kalurahan Putat Kapanewon Patuk Gunungkidul. Saat gempa terjadi dia tengah istirahat di dalam kamar sembari melihat handphone. Saat menyaksikan YouTube, tiba-tiba tempat tidurnya tiba-tiba bergerak.

"Allah hu Akbar Allahuakbar,"teriak Harmini sembari berlari menuju ke luar rumah.

Namun saat beberapa langkah ke luar kamar, gempa tersebut sudah tidak terasa lagi. Dia masih berada di luar rumah bersama beberapa tetangganya karena menunggu situasi benar-benar aman.