Kitab Babad Tanah Jawi, Catatan Sejarah Jawa dari Kisah Berbumbu Mistis Hingga Penyebaran Islam

JAKARTA – Kitab Babad Tanah Jawi menceritakan kisah-kisah kerajaan Jawa mulai dari masa Hindu, Buddha, hingga masa Kerajaan Islam. Kisah-kisah dalam Babad Tanah Jawi kerap disandingkan dengan hal-hal mistis, yang merupakan unsur dari budaya Jawa pada masa itu.

Dilansir syariah channel, meski disandingkan dengan cerita-cerita klenik, beberapa hal tentang Sejarah Jawa tetap dapat diambil dari dari Babad Tanah Jawi. Salah satu hal tersebut adalah sejarah penyebaran agama di Pulau Jawa, termasuk agama Islam.

Kisah penyebaran agama Islam oleh Wali Songo misalnya, dan bagaimana mereka menggunakan media budaya seperti lukisan dan wayang untuk berdakwah ke masyarakat Jawa. Dongeng juga disebutkan sebagai media dakwah, sehingga masyarakat dapat dengan cepat menyerap ajaran Islam yang disampaikan para Wali Songo.

Babad Tanah Jawi juga membahas mengenai budaya Jawa yang banyak mengaitkan sesuatu dengan leluhur. Namun, hal ini banyak disalahpahami orang, yang banyak mengaitkan budaya Jawa dengan hal yang sesat.

Pada praktiknya, tindakan orang Jawa terhadap leluhur hanyalah sebatas simbol belaka, dan bukan sesuatu yang mereka kerap lakukan.

(Rahman Asmardika)