Jutaan Kerang Laut Terdampar di Pantai Selat Madura, Langsung Diserbu Warga Sekitar

PAMEKASAN - Fenomena alam terjadi lagi di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, yakni terdamparnya jutaan kerang laut di pesisir Pantai Selat Madura, seperti yang terlihat di Pantai Desa Padelegan Kecamatan Pademawu, pada senin siang (24/7/2024).

Tidak banyak yang tahu sejak kapan jutaan kerang laut ini ada di pesisir pantai. Namun, hampir di sepanjang Pantai Padelegan, hamparan kerang laut tersebar luas.

Fenomena ini dimanfaatkan warga sekitar. Mereka mengambil kerang - kerang tersebut, untuk dikonsumsi. Mereka membawa tas hingga karung untuk wadah mengumpulkan kerang tersebut.

Salah satu warga, Fifit mengaku, sebelumnya belum pernah ada fenomena semacam ini. Ia pun memanfaatkan momen itu untuk mengumpulkan kerang yang bisa dikonsumsi.

"Banyak kerang laut yang bisa dimakan, jadi kita ambil," katanya.

Selain Fifit, warga lain pun nampak berduyun duyun mengambil kerang di laut tersebut. Belum ada komentar dari ahli atau pemerintah setempat terkait fenomena ini.

(Khafid Mardiyansyah)