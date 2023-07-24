Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Jutaan Kerang Laut Terdampar di Pantai Selat Madura, Langsung Diserbu Warga Sekitar

Deddy Pranata , Jurnalis-Senin, 24 Juli 2023 |15:13 WIB
Jutaan Kerang Laut Terdampar di Pantai Selat Madura, Langsung Diserbu Warga Sekitar
A
A
A

PAMEKASAN - Fenomena alam terjadi lagi di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, yakni terdamparnya jutaan kerang laut di pesisir Pantai Selat Madura, seperti yang terlihat di Pantai Desa Padelegan Kecamatan Pademawu, pada senin siang (24/7/2024).

Tidak banyak yang tahu sejak kapan jutaan kerang laut ini ada di pesisir pantai. Namun, hampir di sepanjang Pantai Padelegan, hamparan kerang laut tersebar luas.

Fenomena ini dimanfaatkan warga sekitar. Mereka mengambil kerang - kerang tersebut, untuk dikonsumsi. Mereka membawa tas hingga karung untuk wadah mengumpulkan kerang tersebut.

Salah satu warga, Fifit mengaku, sebelumnya belum pernah ada fenomena semacam ini. Ia pun memanfaatkan momen itu untuk mengumpulkan kerang yang bisa dikonsumsi.

"Banyak kerang laut yang bisa dimakan, jadi kita ambil," katanya.

Selain Fifit, warga lain pun nampak berduyun duyun mengambil kerang di laut tersebut. Belum ada komentar dari ahli atau pemerintah setempat terkait fenomena ini.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/330/3168246//gerhana_bulan-dq1n_large.jpg
5 Hikmah Fenomena Gerhana, Bukti Kekuasaan Allah hingga Pengingat Kiamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/406/3152105//roll_cloud-RASv_large.JPG
Heboh Awan Berbentuk Tsunami di Portugal, Apakah Berbahaya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/627/3123658//indramayu-Sw3N_large.jpg
Angin Puting Beliung Terjang Indramayu, 105 Rumah Rusak, 35 Ambruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/626/3116929//batu-Oe8r_large.jpg
Longsor, Batu Seukuran Bus Timpa Rumah di Ponorogo 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/21/626/3116024//toko_amblas-mSLw_large.jpg
Toko Kelontong di Malang Ambruk ke Saluran Air, Penjaga Tewas Terseret Arus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/612/3114641//viral_hujan_jelly_hebohkan_warga-xFhK_large.jpg
Viral Hujan Jelly Bikin Geger Warga Gorontalo, BMKG Ungkap 3 Kemungkinan Penyebabnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement