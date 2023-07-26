Helikopter BNPB Mendarat Darurat di Lahan Gambut Kalteng

KALTENG - Helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dikabarkan mendarat darurat di lahan gambut Kelurahan Mendawai Seberang, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (26/7/2023).

Helikopter berjenis Mi-8 dengan nomor registrasi EX-08042 mendarat darurat sekitar pukul 15.00 WIB. Saat ini, tim dari TNI Angkatan Udara (TNI-AU) Lanud Iskandar Pangkalan Bun dikerahkan ke lokasi untuk membantu proses evakuasi.

“Benar, saat ini tim dari TNI AU Lanud Iskandar sudah meluncur ke lokasi. Info sementara mendarat di wilayah Kelurahan Mendawai Seberang. Jumlah kru belum bisa dipastikan tapi info sementara semua selamat,” ujar Danlanud Iskandar Letkol Pnb Widi Nugroho.

Danlanud menyampaikan belum bisa mengetahui alasan penyebab heli tersebut mendarat darurat. Informasi lebih lanjut akan disampaikan setelah tim selesai melakukan penanganan.

“Sampai saat ini belum tahu penyebabnya,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kobar Syahruni saat dikonfirmasi InfoPBUN juga membenarkan peristiwa ini.

“Betul, info lengkap dengan pihak Lanud Iskandar,” ucap Syahruni.

(Arief Setyadi )