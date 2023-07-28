BMKG: Waspada Gelombang Laut Tinggi di Selat Bali dan Lombok hingga 29 Juli

DENPASAR - Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar, Bali meminta operator kapal penyeberangan untuk mewaspadai tinggi gelombang laut di Selat Bali dan Selat Lombok yang diperkirakan mencapai hingga tiga meter pada 27-29 Juli 2023.

“Kami imbau selalu waspadai potensi peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut,” kata Kepala BBMKG Wilayah III Denpasar Cahyo Nugroho dilansir Antaranews, Jumat (28/7/2023).

Ia mengungkapkan bahwa ketinggian gelombang laut itu dipengaruhi oleh kecepatan angin yang selama periode 27-29 Juli 2023, diperkirakan mencapai 40 kilometer per jam atau 21,5 knot.

Angin tersebut bertiup dari arah timur-selatan atau berasal dari benua Australia bergerak konstan menuju daratan Asia atau disebut angin timuran, seiring puncak musim kemarau di Bali yang diperkirakan pada Juli-Agustus 2023.

BMKG juga meminta masyarakat dan nelayan untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan di Bali yang diperkirakan mencapai hingga empat meter, yakni di Selat Badung.

Adapun kecepatan angin di kawasan itu diperkirakan mencapai hingga 20 knot atau 37 kilometer per jam yang bergerak dari arah timur-tenggara.