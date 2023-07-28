Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

2 Ular Raksasa Berukuran Tak Biasa yang Dipercaya Hidup di Kalimantan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |08:48 WIB
2 Ular Raksasa Berukuran Tak Biasa yang Dipercaya Hidup di Kalimantan
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Ada 2 ular raksasa berukuran tidak biasa yang dipercaya hidup di Kalimantan ini sangat ditakuti oleh masyarakat lokal tersebut.

Meski di zaman ini banyak yang menganggap kedua ular ini adalah mitos, namun mereka masih percaya bahwa kedua jenis hewan reptil ini masih hidup di hamparan hutan Borneo.

Adapun 2 ular raksasa berukuran tidak biasa yang dipercaya hidup di Kalimantan dapat memangsa hewan-hewan berukuran besar sekalipun. Selain itu, Tangkalaluk juga dikenal dengan sebutan Reticulated Python atau Raja Piton.

Tangkalaluk dianggap sebagai makhluk astral dan hanya menjadi legenda bagi masyarakat suku Dayak dan sekitarnya. Namun sebagian orang juga mempercayai bahwa ular jenis ini merupakan raja hutan yang mendiami luasnya hutan Kalimantan.

Meski begitu, salah seorang peneliti dari Institut Pertanian Bogor (IPB) percaya bahwa Tangkalaluk adalah jenis ular sanca kembang. Nama Tangkalaluk kemungkinan adalah nama yang diberikan oleh masyarakat lokal disana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/512/3156654/rafa-OPIU_large.jpg
Rafa, Bocah yang Digigit Ular Weling Meninggal Dunia di RSUP Kariadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/519/3147352/ular_piton_5_meter_jebol_plafon_polsek_tanjung_bumi_giliran_polisi_minta_tolong_warga-wAaM_large.jpg
Ular Piton 5 Meter Jebol Plafon Polsek Tanjung Bumi, Giliran Polisi Minta Tolong Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/340/3143112/ngeri_ular_piton_9_meter_memangsa_sapi_kurban-3fTo_large.jpg
Ngeri! Ular Piton 9 Meter Memangsa Sapi Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/338/3032848/petugas-damkar-evakuasi-ular-kobra-di-lubang-pompa-air-warga-depok-WvACjHTtBA.jpeg
Petugas Damkar Evakuasi Ular Kobra di Lubang Pompa Air Warga Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/340/3026831/ular-piton-sepanjang-2-meter-masuk-ke-rumah-dinas-kapolda-jambi-Vx1piE6589.jpeg
Ular Piton Sepanjang 2 Meter Masuk ke Rumah Dinas Kapolda Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/18/3025246/7-000-orang-tewas-per-tahun-akibat-gigitan-ular-bangladesh-perintahkan-rs-siapkan-obat-antibisa-Fgbwte2rjP.jpg
7.000 Orang Tewas per Tahun Akibat Gigitan Ular, Bangladesh Perintahkan RS Siapkan Obat Antibisa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement