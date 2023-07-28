Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Fakta Teror Pelemparan Batu di Jalan Margonda Depok, Korban Berdarah-darah

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juli 2023 |06:02 WIB
3 Fakta Teror Pelemparan Batu di Jalan Margonda Depok, Korban Berdarah-darah
Mobil korban pelemparan batu di Depok, Jawa Barat (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Teror pelemparan batu meresahkan warga, khususnya di Depok, Jawa Barat hingga viral di media sosial. Dalam seminggu, ada dua kali kejadian di Jalan Margonda Raya, Depok.

Berikut fakta-faktanya:

1. Korban Berdarah-darah

Peristiwa pertama terjadi di dekat sebuah toko kue di Jalan Margonda Raya, usai beberapa hari setelah itu, peristiwa yang sama kembali terjadi.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak seorang korban terkena lemparan batu dari orang tak dikenal. Batu tersebut menembus kaca samping atas mobil, dan mengenai korban.

Dari video yang terlihat, korban nampak berdarah-darah dan terluka cukup parah akibat kejadian itu.

2. Korban Ibu dan Anak 

Kanit Reskrim Polsek Beji, Iptu Sukirno membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, peristiwa diketahui setelah seorang korban datang melapor ke Mapolsek Beji.

"Korban dari aksi pelemparan tersebut adalah seorang pria serta seorang ibu dan anak," katanya, Kamis 27 Juli 2023. 

Halaman:
1 2
      
