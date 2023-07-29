Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Pencuri Motor di Tangerang Tak Berkutik saat Ditangkap

Irfan Maulana , Jurnalis-Sabtu, 29 Juli 2023 |02:01 WIB
Dua Pencuri Motor di Tangerang Tak Berkutik saat Ditangkap
Polres Tangerang Kota saat ungkap pencurian motor (foto: MPI/Irfan)
A
A
A

TANGERANG - Dua orang komplotan pencurian motor (Curanmor) diringkus polisi yakni FD dan A. Keduanya, sudah beraksi belasan kali di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota.

Kasie Humas Polres Metro Tangerang Kota, Kompol Abdul Jana mengatakan keduanya diringkus oleh Polsek Teluknaga. Kata dia mereka biasanya beraksi di wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang.

"Polsek Teluknaga berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan meringkus dua orang pelaku yang berinisial FD dan A," ujarnya saat konferensi pers di Mapolsek Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Jumat (28/7/2023).

Jana menjelaskan, penangkapan komplotan curanmor tersebut bermula dari adanya laporan masyarakat yang menjadi korban curanmor pada Senin (17/7/2023).

Saat itu, korban yang merupakan warga Kampung Suka Damai, Desa Pangkalan, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan nomor polisi B-6467-GLG yang diparkir di teras rumahnya.

"Saat tahu motornya telah dicuri, korban langsung mencarinya dengan mengelilingi Kampung Suka Damai. Tidak jauh dari kediamannya, korban melihat seorang pria tengah berusaha menghidupkan sebuah sepeda motor yang ternyata miliknya," jelasnya.

Jana menuturkan, korban pun langsung menghubungi Polsek Teluknaga dan melaporkan peristiwa yang dialaminya. Mendapati laporan tersebut, anggota Unit Reskrim Polsek Teluknaga bergegas ke lokasi tempat kejadian perkara (TKP) dan berhasil menangkap FD.

"Pelaku berinisial FD berhasil ditangkap. Tersangka mengaku telah berulang kali melakukan aksi kriminalnya bersama temannya berinisial A, yang langsung dilakukan pengejaran," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/338/3176767/viral-rWzL_large.jpg
Kronologi Moge Harley Davidson Rp250 Juta Ditemukan di Bekasi Usai Dicuri di Senayan City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement