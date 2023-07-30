Dukung Kegiatan BUMN Environmental Movement, Pegadaian Ajak Masyarakat Medan Bersih-bersih Sungai

Jakarta- PT Pegadaian kembali ikut berperan serta dalam kegiatan BUMN Environmental Movement. Kali ini, program yang diinisiasi oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk menangani permasalahan lingkungan ini, dilakukan di Kota Medan melalui gerakan bersih-bersih sampah di sekitar Sungai Deli, pada Jumat (28/07).

Lebih dari 150 millenial BUMN, 100 dari PNM dan 50 dari Universitas Prima didampingi oleh StartUp Plustik, melakukan bersih-bersih di sekitar Sungai Deli. Tercatat dalam waktu kurang dari satu hari sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak 1,6 ton sampah meliputi sampah botol plastik, kantong plastik, dan ranting pohon.

"Medan adalah kota ke-7 diadakannya BUMN Environmental Movement, setelah sebelumnya dilakukan di Labuan Bajo, Solo, Palembang, Jakarta, Balikpapan. Kami berharap semakin banyak masyarakat sadar akan kebersihan kotanya lewat gerakan ini", ujar Arya, Staf Khusus Erick Thohir, saat meninjau kegiatan yang sedang berlangsung di tepi Sungai Deli.

Sore harinya kegiatan dilanjutkan dengan workshop pengolahan sampah yang mengundang lebih dari 300 ibu-ibu di Kota Medan dari nasabah Mekaar PNM, bersama ibu-ibu Binaan Pegadaian dan Pertamina. Startup Plustik berkesempatan mengajarkan masyarakat mendaur ulang sampah bersama, untuk diolah menjadi barang berdaya guna seperti paving block, tas belanja pengganti tas plastik sampai phone holder juga ditampilkan dalam kegiatan tersebut.

“Pak Erick minta Pegadaian lebih kencang lagi dengan Bank Sampahnya. BUMN harus bersinergi mengedukasi masyarakat agar mulai sekarang sampah sampah rumah tangga jangan dibuang, lebih baik dikumpulkan dan dikirim ke bank sampah binaan Pegadaian untuk diinvestasikan jadi tabungan emas.” tuturnya.