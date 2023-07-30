Advertisement
HOME NEWS NEWS

Tidak Ada Alasan Untuk Munaslub, Al-Hidayah Tetap Solid Dukung Airlangga

Karina Asta Widara , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |18:14 WIB
Tidak Ada Alasan Untuk Munaslub, Al-Hidayah Tetap Solid Dukung Airlangga
Foto: Dok Partai Golkar
Jakarta- Waketum DPP Partai Golkar yang juga Ketua Umum DPP Al-Hidayah, Hetifah Sjaifudian meminta seluruh unsur Golkar untuk terus fokus konsolidasi pemenangan Pileg 2024, Pilpres dan Pilkada serentak, dan mengabaikan tiupan isu perlunya Munaslub Partai Golkar yang dimunculkan pihak-pihak tertentu.

DPP Al-Hidayah, sebagai salah satu pemegang suara di semua tingkatan forum musyawarah Partai Golkar, termasuk Munas, ingin menegaskan agar seluruh unsur Golkar selalu taat asas dan tertib organisasi dalam menjalankan roda partai dan juga dalam mencapai misi partai.

"Tidak ada kamus machiavelies "the end justified the mean" dipakai di Golkar. Menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan ambisi politik sempit dan jangka pendek, harus dijauhkan sebagai kebiasaan," katanya.

Untuk saat ini kondisi Golkar baik-baik saja, tidak ada sedikitpun niat untuk mengadakan Munaslub dan semua elemen solid mendukung kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto.

"Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia yang semakin berkualitas, bersama partai politik lain membangun demokrasi untuk kesejahteraan rakyat," tuturnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
