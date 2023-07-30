Advertisement
HOME NEWS NEWS

MKGR Keluarkan Surat Edaran Instruksikan Kader Tegak Lurus Dukung Ketum Golkar Airlangga

Karina Asta Widara , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |17:57 WIB
MKGR Keluarkan Surat Edaran Instruksikan Kader Tegak Lurus Dukung Ketum Golkar Airlangga
Ketua Umum DPP Ormas MKGR Adies Kadir. Foto: Dok Golkar
Jakarta-  Dewan Pimpinan Pusat Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk seluruh kader di Indonesia. SE itu ditandatangani langsung Ketua Umum MKGR Adies Kadir dan Sekretaris Jenderal Ilham Permana.

Dalam Se bernomor 009/DPP/ORMAS/MKGR/VII/2023 tersebut, Adies menginstruksikan seluruh kader untuk tegak luruh pada seluruh kebijakan Partai Golkar. Ia juga menginstruksikan agar kader MKGR mendukung Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Kami sampaikan bahwa Ormas MKGR tegak lurus kepada seluruh kebijakan Partai Golkar dan mendukung Bapak Airlangga Hartarto sesuai hasil Munas, Rapimnas, dan Rakornas Partai Golkar," tutur Adies dikutip dalam SE MKRG, Minggu (30/7/2023).

Adies mengingatkan kepada seluruh kader bahwa Ormas MKGR adalah ormas pendiri Partai Golkar yang terkenal setia kawan dan solid. Ia menegaskan, seluruh kader Ormas MKGR selalu berkomitmen terhadap kata dan perbuatannya, serta tidak pernah mengkhianati kawan.

"Itulan yang kami baca dan kami ingat apa yang diajarkan oleh para pendiri Ormas MKGR," katanya.

Adies juga memastikan selama dirinya masih menjadi Ketum MKGR dan Ilham Permana sebagai Sekretaris Jenderal, MKGR tidak akan membiarkan seluruh pihak di internal ormas pendiri Golkar ini menabrak kebijakan partai berlambang pohon beringin.

"Selama Adies Kadir menjadi Ketua Umum Ormas MKGR dan Ilham Permana Sekretaris Jenderal Ormas MKGR, beserta jajaran pengurus, kami tidak akan membiarkan pengurus, dewan-dewan, jajaran. Termasuk anggota Ormas MKGR yang dapat menabrak kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh partai Golkar dan Bapak Airlangga Hartarto," pungkasnya.

(Karina Asta Widara )

      
