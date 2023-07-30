Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Plengkung Gading, Bangunan yang Tak Boleh Dilewati oleh Sultan Yogyakarta

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |18:35 WIB
Plengkung Gading, Bangunan yang Tak Boleh Dilewati oleh Sultan Yogyakarta
Plengkung Gading. (Foto: @seno471)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah jalan yang melewati bangunan Plenkung Gading di sebelah selatan Kraton Yogyakarta dipercaya sebagai satu-satunya jalan yang tak boleh dilewati oleh Sultan Yogyakarta seumur hidupnya. Konon, hal ini berkaitan dengan kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat Yogyakarta.

Dilansir dari video Instagram sukarnodeddy, jalan Plenkung Gading adalah jalan yang digunakan untuk membawa Sultan Yogyakarta yang mangkat ke pemakaman Imogiri dimana mereka akan dimakamkam, sehingga tidak boleh dilewati Sultan Yogya semasa mereka menjabat.

“Plenkung Gading memang jalan yang berfungsi membawa sang Sultan jika wafat nanti ke makam Imogiri. Hal ini juga telah dilakukan pada raja-raja terdahulu,” demikian narasi video tersebut.

Selain itu, bangunan yang berbatasan dengan Alun-Alun Kidul itu juga diyakini sebagai bangunan yang memiliki kekuatan sebagai tempat pembersihan. Alasan tersebut, hingga kini masih diyakini oleh masyarakat Yogyakarta.

“Bangunan tersebut masih berdiri kokoh dan menyimpan pemandangan indah yang disaksikan siapa saja yang melintas.”

(Rahman Asmardika)

      
Telusuri berita news lainnya
