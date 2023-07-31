Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terlibat Tawuran, 7 Remaja di Cileungsi Ditangkap

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |00:02 WIB
Terlibat Tawuran, 7 Remaja di Cileungsi Ditangkap
Terlibat tawuran, 7 pemuda di Cileungsi ditangkap. (Ist)
BOGOR - Polisi menangkap 7 remaja yang melakukan aksi tawuran di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor. Satu orang di antaranya mengalami luka bacokan senjata tajam (sajam) pada tangannya.

"Yang luka mereka sendiri. Luka di tangan betul," kata Kapolsek Cileungsi, Kompol Zulkaenaen dikonfirmasi MNC Portal, Minggu (30/7/2023).

Para remaja tersebut diamankan oleh Tim Musang Polsek Cileungsi sekira pukul 02.00 WIB dini hari. Dalam penggeledahan, polisi tidak menemukan adanya senjata tajam dari tangan mereka.

"Tidak ditemukan sajam," ujarnya.

Selanjutnya, mereka diamankan ke Polsek Cileungsi untuk dilakukan pendataan. Saat ini, para remaja tersebut sudah dikembalikan kepada orang tuanya.

