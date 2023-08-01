KH Ahmad Dahlan, Ulama Besar Keturunan Sunan Gresik dan Pendiri Muhammadiyah

JAKARTA – KH Ahmad Dahlan adalah seorang tokoh Islam dan ulama besar yang mendirikan salah satu organisasi Islam terbesar Indonesia, Muhammadiyah.

Lahir dengan nama Muhammad Darwisy di Kauman, Yogyakarta pada 1 Agustus 1868. KH Ahmad Dahlan adalah putra keempat dari tujuh bersaudara dengan ayah bernama KH Abu Bakar. Ibunya, yang bernama Siti Aminah merupakan putri dari H Ibrahim yang pada masa itu menjabat sebagai penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Dilansir dari berbagai sumber, KH Ahmad Dahlan merupakan keturunan kedua belas dari Maulana Malik Ibrahim atau disebut Sunan Gresik yang merupakan seorang wali besar dan terkemuka diantara Wali Songo, serta dikenal sebagai penyebar agama Islam di Pulau Jawa.

Semenjak kecil; Muhammad Darwis tumbuh di lingkungan pesantren, yang menjadi tempat dirinya menimba pengetahuan agama dan bahasa Arab. Pada saat berumur 15 tahun, Ahmad Dahlan menunaikan ibadah haji sekaligus menuntut ilmu agama dan bahasa Arab di Makkah selama lima tahun.