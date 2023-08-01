Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Fakta Kapal Tenggelam di Selat Malaka, 11 Orang Hilang

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |06:09 WIB
3 Fakta Kapal Tenggelam di Selat Malaka, 11 Orang Hilang
Pencarian korban kapal tenggelam (Foto: Tim SAR Pekanbaru)
JAKARTA - Kapal yang berlayar dari Tanjung Balai Asahan Sumatera Utara (Sumut) mengalami kecelakaan di Selat Malaka. Tim SAR Pekanbaru, Riau usai mendapat informasi kecelakaan kapal itu langsung diberangkatkan menuju lokasi.

Dari kantor SAR Jarak dari RB 218 ke LKP 84.33 Nm. Berikut fakta-faktanya:

1. Sebanyak 11 Orang Hilang

Dalam kecelakaan tersebut, dikabarkan sebanyak 11 orang hilang terdiri dari nahkoda dan kru kapal.

2. Kapal Tenggelam di Zona Ekonomi Ekslusif

Kepala Kantor Basarnas Pekanbaru, Budi Cahyadi mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi kapal tenggelam itu pada pukul 7,40 WIB. Lokasinya masih masuk wilayah Indonesia.

"Lokasi kapal tenggelam itu berada di Zona Ekonomi Ekslusif wilayah Internasional," katanya Senin 31 Juli 2023.

