Didukung Ketua Dewan, Airlangga: Golkar Dimudahkan Berkomunikasi dengan Parpol Lain

JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan dukungan dari para ketua dewan memudahkan partai berlambang pohon beringin menjalin komunikasi dengan partai politik lain.

Airlangga menuturkan, dukungan tiga ketua dewan disampaikan saat pertemuan di Plataran Menteng, Rabu (2/8/2023).

Airlangga menuturkan sudah bertemu dengan Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Kehormatan Akbar Tandjung, dan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono. Ia mengaku menerima masukan dan saran dari ketiga ketua dewan DPP Partai Golkar.

Ketum Golkar menuturkan, pesan dan masukan penting dari ketiga ketua dewan yakni menjaga soliditas dan target kemenangan menghadapi Pemilu 2024. Para ketua dewan juga menegaskan soal keputusan Munas, Rapimnas, dan Rakernas terkait arah politik Partai Golkar.

“Sehingga dukungan ini memudahkan Partai Golkar untuk berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Dan dengan soliditas dengan seluruh jajaran saya optimistis Partai Golkar bisa meraih kemenangan di Pemilu 2024,” tutur Airlangga di Plataran Menteng, Rabu (2/8/2023).